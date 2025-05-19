Трамп обвинил Харрис в коррупции во время выборов

Американский президент Дональд Трамп призвал провести расследование о вероятных выплатах бывшего вице-президента Камалы Харрис знаменитостям за поддержку ее предвыборной кампании. Об этом он написал пост в соцсети Truth Social .

«Сколько Камала Харрис заплатила певцу Брюсу Спрингстину за его плохое выступление во время ее президентской кампании? Почему он принял эти деньги, если он такой ее поклонник?» — спросил политик.

Также он заявил, что Харрис могла заплатить певице Бейонсе. Трамп назвал возможные взятки крупным незаконным взносом в кампанию.

Ранее журналистка ABC News спросила у Дональда Трампа, какую роль он сыграл в процессе избрания нового папы римского Льва XIV. Вопрос возмутил главу государства. Он напомнил, что во время президентских выборов за него активно голосовали католики.