Трамп обвинил Харрис в коррупции во время выборов

Американский президент Дональд Трамп призвал провести расследование о вероятных выплатах бывшего вице-президента Камалы Харрис знаменитостям за поддержку ее предвыборной кампании. Об этом он написал пост в соцсети Truth Social.
«Сколько Камала Харрис заплатила певцу Брюсу Спрингстину за его плохое выступление во время ее президентской кампании? Почему он принял эти деньги, если он такой ее поклонник?» — спросил политик.
Также он заявил, что Харрис могла заплатить певице Бейонсе. Трамп назвал возможные взятки крупным незаконным взносом в кампанию.
Ранее журналистка ABC News спросила у Дональда Трампа, какую роль он сыграл в процессе избрания нового папы римского Льва XIV. Вопрос возмутил главу государства. Он напомнил, что во время президентских выборов за него активно голосовали католики.
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