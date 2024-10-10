Полная катастрофа. Премьер-министр Грузии оценил ситуацию на Украине
Премьер-министр Грузии Кобахидзе назвал ситуацию на Украине полной катастрофой
Ситуацию на Украине можно расценить как полную катастрофу. Об этом в эфире телекомпании «Имеди» заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«На Украине сейчас происходит полная катастрофа», — заявил он.
Такими словами политик описал гуманитарную и экономическую ситуацию в стране. По его словам, извне грузин пытаются убедить начать завидовать гражданам Украины, искажая их реальное положение.
Парламентские выборы пройдут 26 октября в Грузии. На днях правящая партия «Грузинская мечта» разместила баннеры в Тбилиси, на которых цветущие пейзажи Грузии соседствуют со снимками разрушений на Украине, и подписью: «Нет — войне, выбирай мир».
Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе объяснял, что такие плакаты нужны, чтобы напомнить цену войны и мира грузинскому народу.
Ранее президент России Владимир Путин расширил безвизовый режим на некоторые категории граждан Грузии.