Полковника ВСУ заочно арестовали в Москве за приказ сбить российский самолет

Суд в Москве заочно арестовал украинского полковника по делу о теракте

Хамовнический районный суд Москвы принял решение о заочном аресте украинского полковника ПВО Николая Дзямана по делу о теракте, жертвами которого стали 10 человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Теракт произошел 23 февраля 2024 года. Самолет ВКС РФ производил патрулирование в воздушном пространстве России. Дзяман знал, что судно не предназначено для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит над РФ, но отдал незаконный приказ на его уничтожение.

«Указанные действия привели к гибели 10 членов экипажа и уничтожению самолета», — отметили в ведомстве.

Полковнику заочно предъявили обвинение в совершении преступления по статье «Террористический акт, повлекший причинение смерти человеку». Дзямана объявили в федеральный розыск.

Ранее в Москве заочно арестовали военнослужащую «Грузинского национального легиона» Русудан Иванеишвили. Она участвовала в боевых действиях против России на Украине.