Полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с «Ридусом» высказался по поводу заявления эстонского министра иностранных дел Маргуса Цахкна, назвав его слова пустыми, направленными на повышение интереса к деятельности властей Эстонии в европейских и международных кругах.

Цахкна заявил, что Эстония готова перенести боевые действия на территорию России в случае нападения со стороны Москвы. По мнению Тимошенко, такие заявления не имеют реальной ценности и представляют собой маркетинговый ход, предназначенный для привлечения внимания общественности и повышения авторитета Эстонии на международной арене.

Оценивая ситуацию с точки зрения военной стратегии, собеседник подчеркнул, что российская армия предприняла значительные шаги по укреплению обороны на западных направлениях, увеличив численность войск и сформировав специальный корпус в Карелии. Создание Ленинградского военного округа также свидетельствует о готовности России противостоять угрозам со стороны Балтийского региона.