Почетный полярник Виктор Боярский в интервью NEWS.ru выразил уверенность в превосходстве России в области строительства атомных ледоколов. Он подчеркнул, что российские атомные ледоколы являются высокотехнологичным и эффективным средством навигации в северных широтах.

Боярский указал, что США приобрели у Финляндии 11 дизель-электрических ледоколов, что не сравнимо с возможностями атомных ледоколов, которыми владеет Россия. Он подчеркнул, что атомные ледоколы способны обеспечивать бесперебойную проводку судов и караванов, обеспечивая экономическую эффективность и надежность.

Полярник отметил, что Россия в настоящее время эксплуатирует семь атомных ледоколов и планирует ввод в эксплуатацию еще двух. Он выразил уверенность, что совместное освоение Арктики Россией и США могло бы принести взаимную выгоду и способствовать развитию региона.