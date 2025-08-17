Мнение украинцев, которые нашли убежище в России после начала конфликта, необходимо учитывать при обсуждении мирного урегулирования. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в беседе с «Би-би-си».

Он отметил, что после начала конфликта в Россию переехали примерно семь миллионов граждан Украины.

«У них тоже есть позиция: они хотят, чтобы их признавали русскоязычными, чтобы они могли сохранить веру в каноническую Православную церковь», — сказал Полянский.

По словам Полянского, также важно, чтобы украинцы не подвергались преследованиям со стороны киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. Речь идет о выборе людей, к которому нужно проявлять уважение при обсуждении условий завершения конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК похитили двух священников канонической Украинской православной церкви. После этого их перевозили с полигона на полигон.