Мировое сообщество имеет возможности урегулировать разногласия, но многие страны предпочли игнорировать дипломатические инструменты. Так произошло в случае украинского кризиса, разрешение которого не отвечает интересам Запада. Об этом постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил на конференции «Предвосхищая технологии — для безопасного и человечного будущего» в Женеве, сообщила пресс-служба постпредства.

«Перед нами все факты, позволяющие принимать решения по предотвращению и урегулированию кризисных ситуаций, включая украинский кризис, о котором упоминалось сегодня. Но некоторые из нас предпочли избирательную слепоту и игнорируют эти факты», — сказал он.

Полянский объяснил такую позицию Запада тем, что урегулирование не вписывается в продвигаемую им повестку. Оно противоречит логике доминирования.

Дипломат указал на наличие всех необходимых инструментов для возобновления диалога, в том числе в рамках ОБСЕ. Но некоторые страны предпочли подрывать мирный процесс, оказывая давление и проводя гибридные операции, в том числе с использованием современных технологий.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что Россия не отказывалась от переговоров. США, по ее словам, сосредоточились на Ближнем Востоке, а не Украине.