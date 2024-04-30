Полянский назвал главную цель США в цифровой сфере | 360°

Мир 30 апреля 2024, 08:57 Полянский назвал главную цель США в цифровой сфере Дипломат Полянский: целью США стала глобальная цифровая диктатура Unsplash

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Руководство США стремится к установлению своей диктатуры в цифровой среде. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Комитета по информации генассамблеи организации, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что Белый дом использует рычаги управления интернетом и напомнил, что именно в США находятся основные IT-монополисты. По словам дипломата, американское руководство планирует лишить другие страны возможности устанавливать свой суверенитет в цифровой среде.

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В будущем Запад хочет контролировать цифровое пространство и «отключать» неугодные ему информационные альтернативы, добавил он.

«В последнее время продолжают активно распространяться ксенофобские, расистские, националистические и русофобские материалы, на которые их модераторы не обращают внимания», — пояснил зампостпреда России при ООН.

Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов исключил возможность диалога с США по вопросам кибербезопасности. Он подчеркнул, что Белый дом хочет нанести России «стратегическое поражение».