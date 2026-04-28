Поляков возмутило и напугало освобождение серийного маньяка

В 90-е годы преступник нападал на женщин, избивая их обрезком трубы по голове. Его жертвами стали десятки человек, пятеро из которых погибли.

Новость вызвала бурную реакцию в польском сегменте интернета. Люди возмущены и обеспокоены.

«Это возмутительно и недопустимо — освобождать человека, который, скорее всего, снова будет искать себе жертв. Я уже боюсь выходить на улицу и боюсь за свою дочь. Будет ли суд и прокуратура отвечать вместе с ним за его очередные преступления?» — написала на платформе Х пользователь Магдалена Ковнацкая.

Другие пользователи также беспокоятся о безопасности своих близких. Гжегож Тритка задался вопросом, неужели в Варшаву вернутся времена, когда женщины не смогут вечерами выходить на улицы самостоятельно, боясь получить по голове трубой.

Хенрик Р. отбыл весь срок наказания, но система правосудия не собирается его отпускать. Судья Гжегож Гала заверил журналистов, что в отношении преступника приняты строгие меры безопасности. Он будет носить специальный браслет, который круглосуточно отслеживает его местоположение. Ему также нужно пройти курс лечения, который поможет справиться с агрессивным и антисоциальным поведением.

