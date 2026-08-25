Поляки указали беженцам на дверь в День независимости Украины

Оппозиционная коалиция «Конфедерация» в День независимости Украины выпустила на улицы Варшавы грузовик с плакатом, призывающим к прекращению социальной помощи украинским беженцам. Об этом представитель партии «Новая надежда» Анна Свергоцка сообщила в соцсети X .

«В честь Дня независимости Украины мы вместе с Томашом Сталой и Михалом Цичей из „Новой надежды“ решили напомнить себе о постулате: нулевая социальная помощь для Украины», — заявила она.

Свергоцка опубликовала видео из Варшавы. На нем грузовик, обвешанный баннерами с призывом прекратить соцподдержку беженцев, ездил по улицам. Подписчики одобрили акцию «Конфедерации», напомнив, что программа помощи создавалась для ассимиляции беженцев, а не создания «новых украинцев».

Ранее в польском городе Кожухове неизвестные избили украинцев в хостеле. Нападавшим не понравилась их музыка.