Поляки решили защититься от российских ракет «Циркон» забором

Польша планирует защититься от российских ракет «Циркон» шестиметровым забором. Ограждение установлено на границе с Белоруссией, сообщило агентство Associated Press .

Забор с колючей проволокой оснащен видеокамерами. За приграничьем идет наблюдение с воздуха. Поляки стянули на границу с Белоруссией порядка 13 тысяч военных и пограничников.

Авторы материала не исключили, что мера связана с планируемым размещением российских ракет «Циркон» на белорусской территории.

В декабря Министерство обороны России впервые показало этот гиперзвуковой снаряд в деталях. Носовую часть «Циркона» прикрывает цилиндрический кожух, который, предположительно, должен защищать ракету от «любопытных глаз» и внешних повреждений. Также в носовой части можно было увидеть разгонный блок.