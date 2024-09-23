Поляки обвинили Россию в психологической операции после наводнения

Минобороны Польши обвинило Россию в психологической операции после наводнения

Военные Польши обвинили Россию в «информационно-психологической» операции, связанной с наводнением в государстве. Это следует из публикации польского Минобороны в соцсети X .

«В связи с наводнением, происходящим на юго-западе Польши, мы имеем дело с информационно-психологической операцией Российской Федерации», — написали в ведомстве.

По данным польских военных, российская сторона «использует в гиперпространстве технику селективного отбора информации», благодаря которой получается вызвать у поляков эмоции страха и беспомощности.

При этом никаких доказательств ведомство не привело.

Ранее стало известно, что из-за аномальных дождей в Польше реки вышли из берегов. Некоторые населенные пункты затопило, началась эвакуация жителей этих регионов.

До этого издание Onet сообщило, что Владимир Зеленский во время встречи в Киеве с главой МИД Польши Радославом Сикорским вел себя очень эмоционально. Как отметили журналисты, президент Украины общался на повышенных тонах и ругался. Он обвинил польское правительство в недостаточной помощи ВСУ.