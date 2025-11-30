Полякам показали по телевидению карту Украины без Крыма
Польским зрителям в эфире развлекательной передачи The Floor продемонстрировали карту Украины без территории Крыма. Изображение показал телеканал TVN.
Выпуск передачи разместили на сайте вещателя. Во время программы участники соревновались, кто лучше знает географию. Они определяли страну по ее контурным очертаниям, и одним из таких государств стала Украина.
Ранее Польша решила согласилась передать Украине 100 миллионов на закупку американского оружия. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Радослав Сикорский. Деньги направят из собственного бюджета МИД до конца этого года. Дипломат уточнил, что ВСУ смогут воевать как минимум три года, и весь этот период республике потребуется поддержка со стороны союзников.