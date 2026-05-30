Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Нью-Джерси

Полиция применила слезоточивый газ против участников акции у центра содержания мигрантов в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Кадры разгона протестующих опубликовала газета The Guardian .

У здания собрались десятки демонстрантов. Они выступали против условий содержания мигрантов и действий сотрудников центра. После начала стычек с полицией силовики использовали газ, чтобы оттеснить протестующих.

Активисты заявили, что намерены продолжать акции. Рядом с центром они разбили палаточный лагерь. Многие участники приходят в масках, берут с собой зонты для защиты от перцовых баллончиков и аптечки.

Протесты у учреждения продолжаются уже несколько дней. За это время полиция неоднократно применяла силу для разгона демонстрантов.

Ранее Белый дом опубликовал видеоролик о борьбе с мигрантами, использовав саундтрек из мультфильма «Шрек». Кадры выложили в соцсети TikTok.