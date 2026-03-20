Полиция Польши предотвратила массовую драку футбольных хулиганов

Польские полицейские предотвратила массовую драку футбольных хулиганов. Об этом сообщили в региональном управлении Нижнесилезского воеводства.

Полицейский, находившийся не на службе, во время велопрогулки заметил в лесу большую группу молодых мужчин в спортивной одежде, которые разминались. При осмотре у них нашли экипировку для единоборств — бинты, перчатки, капы. У некоторых были балаклавы и одежда с символикой одного из футбольных клубов Вроцлава.

На месте находились 83 человека, приехавшие на 18 автомобилях. Одни участники утверждали, что собирались рыбачить, другие якобы пришли собирать грибы.

По данным полиции, группа планировала нападение на болельщиков из Валбжиха и Свидницы. Общая численность участников возможной стычки могла достигать около 200 человек. В результате конфликт удалось предотвратить.

