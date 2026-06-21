Полиция Парижа нашла украденную картину Пикассо на складе наркоторговцев

Украденное полотно художника Пабло Пикассо стоимостью в десятки миллионов евро нашла полиция Парижа во время обыска склада наркоторговцев. Полотно обнаружили в одном помещении, где хранились 20 килограммов смолы каннабиса. Об этом сообщило издание Actu 17 .

Операцию провела группа из департамента судебной полиции по борьбе с наркотиками при поддержке Парижской бригады розыска и реагирования.

По данным издания, на склад правоохранителей навел осведомитель. В ходе рейда полицейские задержали шесть участников картеля, трех из которых поместили под стражу до суда.

Кроме картины известного импрессиониста полицейские нашли на складе одежду известных брендов на сумму в несколько сотен тысяч евро, а также семь тысяч евро наличными.

В начале мая 2025 года в комиссионном магазине Антверпена обнаружили керамическое блюдо, которое сделал и раскрасил художник Пабло Пикассо. Находку оценили в 12,6 тысячи евро.