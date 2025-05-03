Сделанное художником Пикассо блюдо нашли в бельгийском комиссионном магазине

Керамическое блюдо работы испанского художника и скульптора Пабло Пикассо обнаружили в комиссионном магазине в Антверпене. Предмет искусства оценили в 12,6 тысячи евро, сообщила газета The Brussels Times .

Керамику нашли среди пожертвований. На глиняном блюде изображается коррида, также на нем есть коричнево-зеленый декор из ангоба, эмали и окисленного парафина. Работу гениального мастера в керамике признал сотрудник комиссионки.

Произведение искусства выставили на аукцион, деньги от которого пойдут на благотворительность.

Ранее с молотка ушла картина Виктора Васнецова «Богомольцы». Ее продали на аукционе в Москве за 135 миллионов рублей.

Эксперты Русского музея признали в полотне работу Васнецова в 2003 году. Они определили, что картина относится к раннему периоду творчества мастера.