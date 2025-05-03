Сделанное художником Пикассо блюдо нашли в бельгийском комиссионном магазине
Brussels Times: в Антверпене обнаружили керамику работы Пикассо
Керамическое блюдо работы испанского художника и скульптора Пабло Пикассо обнаружили в комиссионном магазине в Антверпене. Предмет искусства оценили в 12,6 тысячи евро, сообщила газета The Brussels Times.
Керамику нашли среди пожертвований. На глиняном блюде изображается коррида, также на нем есть коричнево-зеленый декор из ангоба, эмали и окисленного парафина. Работу гениального мастера в керамике признал сотрудник комиссионки.
Произведение искусства выставили на аукцион, деньги от которого пойдут на благотворительность.
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