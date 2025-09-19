Полиция обнаружила нож, которым убили Вадима Круглова на фестивале Burning Man

Полиция штата Невада обнаружила нож, которым на фестивале Burning Man в конце августа убили россиянина Вадима Круглова. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Почти три недели после убийства местные правоохранители установили, что неизвестный нанес ранение в области шеи кухонным ножом с зеленой ручкой. Местный шериф обнародовал фотографию похожего ножа, оригинал скрывают в интересах следствия.

Следователи продолжают попытки установить личность нападавшего. За помощь в расследовании объявили награду в 10 тысяч долларов.

«Круг сужается, но нам все еще нужна ваша помощь. Любая информация о нем, просмотрите, пожалуйста, свои съемки за субботу, 30 августа. Я верю в Божий суд, и карма настигнет всех причастных», — привел Telegram-канал слова сестры убитого Ольги.

Отец убитого обратился к американскому президенту Дональду Трампу за помощью в расследовании убийства сына. По словам мужчины, делом занимается местный шериф, а федеральные органы США так и не приступили к нему.