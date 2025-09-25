Полиция Нью-Йорка не пропустила президента Южной Кореи к машине из-за кортежа

Делегация Южной Кореи во главе с лидером страны Ли Чжэ Меном не смогла пройти к своим автомобилям из-за перекрытой полицией Нью-Йорка дороги для проезда неизвестного кортежа. Видео с места разошлось по социальным сетям.

Авторы ролика заявили, что путь перекрыли, предположительно, для проезда президента США Дональда Трампа. По их данным, южнокорейская делегация не стала дожидаться открытия дороги и отправилась к своим автомобилям пешком.

Сам ролик вызвал большие сомнения у пользователей социальных сетей из-за большого количества склеек. Первоначальные кадры свидетельствуют, что южнокорейская делегация стояла на переходе, дожидаясь разрешающего сигнала светофора.

В минувший вторник в такую же ситуацию попал президент Франции Эммануэль Макрон. Его машину остановили полицейские Нью-Йорка, объяснив, что проехать дальше нельзя: дороги закрыты для кортежа президента США Дональда Трампа.

Французский лидер не растерялся и позвонил напрямую американскому коллеге с просьбой уступить дорогу. Трамп согласился и заявил, что проход открыт, но только для пешеходов. После этих слов Макрон вышел из машины и прошел до здания штаб-квартиры ООН пешком.