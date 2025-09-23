Полицейские Нью-Йорка остановили кортеж Макрона

Французский лидер Эммануэль Макрон не смог спокойно проехать по улицам Нью-Йорка. Полицейские перекрыли движение по улице из-за подготовки к проезду кортежа президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал BFMTV .

«Прошу прощения, господин президент, в данный момент все перекрыто», — заявил ему сотрудник полиции.

В итоге Макрон позвонил Трампу и в шутливой форме попросил уступить дорогу. Глава государства согласился, однако разрешил проход только для пешеходов. Французский коллега не растерялся и пошел по улице пешком. Параллельно фотографировался с местными жителями.

Ранее Макрон поспорил с Трампом из-за российской нефти. Французский лидер назвал оставшийся импорт энергоносителей в Европу незначительным, попытавшись противостоять призывам главы Штатов снизить зависимость от нефти и газа из России.