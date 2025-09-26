Полиция Нидерландов задержала двух подростков за шпионаж в пользу России

В Нидерландах полиция сочла двух несовершеннолетних российскими шпионами. Об этом сообщила газета Telegraaf .

По предварительной информации, местные правоохранители задержали 17-летних подростков, которые якобы выполняли хакерские задания в Гааге в пользу России.

Отец одного из подозреваемых рассказал, что при задержании в их дом ворвались восемь мужчин в балаклавах. Перед обысками они упомянули оказание услуг иностранной державе, однако объяснять подробнее отказались.

Ранее стало известно, что австрийская нефтегазовая компания OMV уволила топ-менеджера из-за «русского следа». Мужчину заподозрили в связях с агентами ФСБ.