Австрийская компания уволила топ-менеджера из-за «русского следа»

Топ-менеджера OMV сняли с должности из-за подозрений в работе на Россию

Австрийская нефтегазовая компания OMV уволила топ-менеджера, которого заподозрили в связях с Россией. Об этом сообщил журнал Profil .

Руководство компании заподозрило сотрудника в шпионаже после наблюдения за его встречами с российским дипломатом, которого приняли за агента ФСБ.

За топ-менеджером следило Управление государственной безопасности и разведки Австрии. Суд дал разрешение на обыск в его доме, и правоохранители обнаружили там множество внутренних документов. Несмотря на это, сотрудника компании не стали задерживать, он находится на свободе.

OMV является частично государственной компанией, которая раньше была партнером «Газпрома». По данным журнала, в ней работает много выходцев из России.

Ранее шпионский скандал разгорелся в Белоруссии. В республике задержали польского шпиона, который собирал информацию о российско-белорусских учениях «Запад-2025». Мужчину поймали в Витебской области, при нем обнаружили восемь страниц ксерокопий секретного документа.