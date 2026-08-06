Полиция Испании и Эквадора конфисковала более 21 тонны кокаина

Полиция Испании и Эквадора обнаружила и конфисковала более 21 тонны кокаина в рамках совместной операции с Интерполом. Об этом сообщили на сайте гражданской гвардии Испании.

«Операция международного характера завершилась конфискацией 21 тонны кокаина и арестом 43 человек: восьми в Испании и 36 в Эквадоре. В ходе обысков по месту жительства, проведенных в Испании, был изъят миллион евро наличными», — сообщили в заявлении.

По данным гражданской гвардии, преступная организация базировалась в основном в Ла-Риохе. Кокаин перевозили контейнерами через порты Малаги, Альхесираса и Валенсии.

Полиция Испании и Эквадора работала при координации Европола. Операция началась в 2024 году в Бразилии, Эквадоре и портах Испании.

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