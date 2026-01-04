Полиция идентифицировала новых жертв пожара на курорте в Швейцарии

Правоохранительным органам Швейцарии удалось установить новые личности погибших при пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана, общее число идентифицированных жертв достигло 24. Об этом сообщило агентство Reuters .

Помимо граждан Швейцарии, среди погибших установили граждан Турции, Франции, Румынии, ОАЭ и Италии. Имена жертв публично не называют.

Пожар на горнолыжном курорте Кран-Монтана в баре Le Constellation вспыхнул в ночь на 1 января. Предварительно, погибли около 40 человек, еще порядка 100 пострадали, многие находятся в тяжелом состоянии.

Следователи установили, что ночное заведение пользовалось большой популярностью у молодых людей. Одной из первых версий стал взрыв внутри здания, но по мере выяснения обстоятельств правоохранительные органы склоняются к несчастному случаю.