Грабители за четыре минуты вынесли из музея Испании редкие экспонаты из золота
El País: грабители отвлекли полицию и за четыре минуты обчистили музей Испании
Исторический музей испанского города Вильена лишился 59 золот. На все ограбление вместе с выводом из строя системы безопасности у злоумышленников ушло всего четыре минуты. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета El Pais.
Собеседники журналистов уточнили, что из музея вынесли часть редкой коллекции, известной как «Сокровища Вильены». Это изделия из золота, серебра, железа и янтаря бронзового века.
Кроме того, грабители забрали с собой три старинные короны, украшавшие изображения Девы Марии и младенца Иисуса.
Источники подчеркнули, что злоумышленники изначально направили полицию по ложному следу, когда дистанционно заставили сработать сигнализацию в спортивном центре. Когда полиция прибыла на место, то сирены включились в музее. Правоохранители прибыли на место через четыре минуты, но застали только разграбленное заведение.
Собеседники добавили, что грабители проникли в музей через боковые окна, которые имели бронированную защиту.
Сумму украденного эксперты оценили в 1,7 миллиона евро и подчеркнули, что на черном рынке экспонаты уйдут в два или три раза дороже.
В середине августа неизвестные грабители вынесли из музея на Сицилии работы художника эпохи Возрождения Антонелло де Мессины. Директор галереи Мариза Меркурио заявила, что украдены три из пяти досок полиптиха святого Григория и картина с Мадонной и Христом.