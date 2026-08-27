Грабители за четыре минуты вынесли из музея Испании редкие экспонаты из золота

El País: грабители отвлекли полицию и за четыре минуты обчистили музей Испании

Исторический музей испанского города Вильена лишился 59 золот. На все ограбление вместе с выводом из строя системы безопасности у злоумышленников ушло всего четыре минуты. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета El Pais .

Собеседники журналистов уточнили, что из музея вынесли часть редкой коллекции, известной как «Сокровища Вильены». Это изделия из золота, серебра, железа и янтаря бронзового века.

Кроме того, грабители забрали с собой три старинные короны, украшавшие изображения Девы Марии и младенца Иисуса.

Источники подчеркнули, что злоумышленники изначально направили полицию по ложному следу, когда дистанционно заставили сработать сигнализацию в спортивном центре. Когда полиция прибыла на место, то сирены включились в музее. Правоохранители прибыли на место через четыре минуты, но застали только разграбленное заведение.

Собеседники добавили, что грабители проникли в музей через боковые окна, которые имели бронированную защиту.

Сумму украденного эксперты оценили в 1,7 миллиона евро и подчеркнули, что на черном рынке экспонаты уйдут в два или три раза дороже.

В середине августа неизвестные грабители вынесли из музея на Сицилии работы художника эпохи Возрождения Антонелло де Мессины. Директор галереи Мариза Меркурио заявила, что украдены три из пяти досок полиптиха святого Григория и картина с Мадонной и Христом.