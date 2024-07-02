Полиция Армении получила сигнал о взрывном устройстве в аэропорту Гюмри

Полиция получила сигнал о взрывном устройстве в гюмрийском аэропорту Ширак

Petrov Sergey
Фото: Petrov Sergey/Global Look Press

Армянская полиции получила сообщение о взрывном устройстве в гюмрийском аэропорту Ширак. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян.

«К нам поступило сообщение о взрывном устройстве в Шираке. Полицейские прибыли на место, параллельно специалисты проверяют само сообщение», — сказал он.

Издание Shamshyan уточнило, что силовики эвакуировали сотрудников и посетителей аэропорта. Саперы и пожарные спасатели Гюмрийской спасательной службы МВД Армении ведут проверку терминала. Полиция Гюмри по этому факту начала делопроизводство.

Днем ранее полицейские в Твери задержали студента местного колледжа по подозрению в подготовке к массовому убийству преподавателей и одногруппников. О подготовке теракта стало известно после того, как подросток отправил список будущих жертв знакомому.

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