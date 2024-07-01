Студент в Твери задумал массовое убийство одногруппников и преподавателей

Baza: студента в Твери задержали за подготовку к теракту

Правоохранительные органы в Твери задержали 16-летнего студента по подозрению в подготовке к массовому убийству преподавателей и одногруппников. Силовики заинтересовались им, когда подросток отправил одному из своих обидчиков «список будущих жертв», сообщил Telegram-канал Baza .

По информации источника, фигурант учился на первом курсе Тверского технологического колледжа. У него не сложились отношения с одногруппниками, из-за чего парень задумал совершить в учебном заведении массовый расстрел.

С тех пор подросток начал искать информацию о получении разрешения на покупку оружия, смотрел видеоролики о расстрелах от первого лица и искал информацию о стрельбе в мечетях в Новой Зеландии.

Студент также составил список обидчиков, который позднее отправил одному из них. Благодаря этому правоохранители узнали о планах парня. Следователи завели уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту.

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