Полиция Аляски стала прогонять бездомных с улиц перед приездом Путина и Трампа

Полицейские в Анкоридже прогоняют бездомных с улиц перед визитом президентов России и США. Об этом сообщил RT со ссылкой на местную сотрудницу туристической индустрии.

Женщина также рассказала, что в городе появилось множество людей с чемоданами, не похожих на туристов. Дорожные службы ремонтируют и убирают улицы.

«Но, думаю, основная подготовка к визиту Путина и Трампа не видна глазу жителей», — добавила она.

Встреча двух лидеров состоится 15 августа на военной базе Эльмендорф — Ричардсон близ Анкориджа. Это будет первый приезд Путина в США с 2007 года, не считая участия в мероприятиях ООН.

Россию на саммите также будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Первый самолет с российскими делегатами уже вылетел в сторону Аляски.