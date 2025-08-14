Первый самолет с членами российской делегации вылетел на Аляску

Первый самолет с российской делегацией вылетел на Аляску. Об этом сообщил журналист Life.ru, корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале .

«На борту — те, кто будут заниматься подготовкой исторического саммита Путина и Трампа в США», — уточнил он.

Также о вылете из Москвы в Анкоридж специального борта с регистрационным номером RA-96023 сообщил ряд Telegram-каналов, ссылаясь на данные сервиса Flightradar24.

Саммит президентов России и США состоится на Аляске 15 августа. Известно, что в состав российской делегации, помимо прочих, вошли министр финансов Антон Силуанов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.