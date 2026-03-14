Полиция Абу-Даби арестовала 45 человек за съемки и публикации видео атак

Полиция Абу-Даби взяла под стражу 45 человек за публикацию кадров с обстрелами

Управление уголовной полиции Абу-Даби арестовало 45 местных жителей и иностранцев, опубликовавших в социальных сетях видео во время военной эскалации с Ираном. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщила газета The Khaleej Times .

В полиции заявили, что публикация подобных кадров приводит к росту необоснованных слухов и создает напряжение в общественном мнении. Задержанным предъявили обвинения в распространении неточной и вводящей в заблуждении информации и приняли против них необходимые юридические и административные меры.

Полиция Абу-Даби подчеркнула, что за распространителям ложной информации в социальных сетях грозит штраф в 200 тысяч дирхамов (55 тысяч долларов). Ведомство внимательно следит за контентом на площадках и примет меры против каждого, кто нарушит закон.

Страны Персидского залива оказались в зоне поражения ракет и беспилотников после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

На минувшей неделе Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов заявило об отражении ракетной атаки. По данным агентства Reuters, взрывы прогремели около международного аэропорта Заид в Абу-Даби.