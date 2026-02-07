Полицейский погиб, спасая пострадавших при обрушении аттракциона в Индии

На ярмарке в пригороде Дели в Индии произошел несчастный случай — обрушился аттракцион. Пострадали 13 человек, сообщило РИА «Новости» .

Обрушение произошло из-за того, что у конструкции подломилась одна из опорных колонн. Корзина с людьми рухнула на полном ходу.

«В результате инцидента около 13 человек получили ранения. Их срочно доставили в больницу на машинах скорой помощи. Инспектор полиции был объявлен мертвым по прибытии; он пытался спасти людей, когда аттракцион начал падать», — сообщил комиссар округа Фаридабад Аюша Синхи.

Полицейский погиб, когда часть аттракциона ударила его по лицу и голове. Пострадавшие находятся на лечении.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении оператора аттракциона под названием «Цунами».

Ранее Федерация гимнастики не поддержала идею ограничения работы батутных аттракционов, несмотря на увеличение количества несчастных случаев. Ограничение предложили заменить усилением контроля.