Федерация гимнастики не поддержала идею ограничения работы батутных аттракционов

Общественный совет при Роспотребнадзоре выступил с идеей законодательно ограничить работу коммерческих батутных аттракционов из-за роста травмирования неподготовленных пользователей. По мнению авторов инициативы, владельцы батутов нацелены на привлечение большего количества клиентов, но не обращают внимание на их безопасность.

Юрист и преподаватель Финансового университета при Правительстве России Наталья Кубасова в комментарии 360.ru заявила, что за последние годы увеличилось число детей, получивших травмы на батутах. Она подчеркнула, что это связано с отсутствием контроля за состоянием оборудования, несоблюдением стандартов оказания услуг и нехваткой квалифицированного персонала.

«Внедрение ограничений может быть направлено на ужесточение контроля, стандартизацию оборудования и обязательное обучение сотрудников, чтобы снизить количество несчастных случаев», — сказала Кубасова.

Вице-президент Федерации гимнастики и прыжков на батуте Николай Макаров согласился с этим мнением и допустил, что некоторые батутные центры работают не по установленным стандартам, поэтому сталкиваются с проблемами. При этом он отметил, что запрещать их работу не стоит.

«Надо не запрещать, а контролировать. Когда на Западе открывают батутные центры, там каждый гвоздь, каждый винтик проходит сертификацию. А у нас построили — и вперед», — отметил Макаров.

Он подчеркнул, что детям нравится прыгать на батутных аттракционах, они получают чувство полета и постепенно приобщаются к спорту и активности. Поэтому ничего запрещать не нужно, а требуется усилить контроль и ввести новый регламент.

В декабре 2022 года десятилетняя девочка сломала позвонок в грудном отделе во время прыгания на батуте в торговом центре Санкт-Петербурга. Школьница попала в больницу, а городская прокуратура начала проверку.