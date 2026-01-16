Полицейские застрелили напавшего на посетителей в ТЦ Гонконга мужчину

В Гонконге полицейские застрелили человека, который с ножом нападал на посетителей в торговом центре. Об этом сообщил сайт «Чжунго 24» .

Вечером 15 января в торговом центре Tuen Mun Town Plaza 34-летний мужчина взял нож с кухонного стола в супермаркете и начал размахивать им, испугав посетителей. Затем он схватил женщину и принялся угрожать ей.

Прибывшие на место полицейские, оценив ситуацию как угрозу жизни людей, открыли огонь. Мужчину ранили и доставили в больницу, где он позже скончался. Женщина, которую удерживал нападавший, не пострадала.

Полиция Гонконга приступила к расследованию. Сотрудники изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. Особое внимание уделят действиям офицеров, чтобы оценить их на соответствие процедурам применения силы.

ЧП привлекло внимание общественности и СМИ. Оно подняло вопросы о безопасности в общественных местах и о том, как реагировать на угрозы с холодным оружием. Власти попросили граждан сохранять спокойствие и напомнили, что полиция действовала в рамках закона для защиты людей.

Ранее во Львове полиция задержала вооруженного мужчину, который спровоцировал конфликт в одном из торговых центров. Он якобы угрожал посетителям и даже мог взять людей в заложники. На Украине проблема неконтролируемого оружия стала острой после февраля 2022 года. Власти начали массово раздавать его всем желающим.