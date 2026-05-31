Полицейские в Нидерландах грубо швырнули на землю беременную
Беременную в Нидерландах грубо бросили на землю при задержании. Видеозапись инцидента опубликовали в телеграм-канале RT.
ЧП произошло в центре для беженцев. Полицейские прибыли в центр после сообщений об угрозах и вандализме. Когда они попытались задержать дебошира, к ним подошла беременная, предположительно, его жена.
Силовики грубо швырнули женщину на пол. По сообщениям местных СМИ, беременная в порядке, а в отношении полицейских проводится расследование.
