Полицейские Рио-де-Жанейро получат премии за убийства преступников

Депутаты бразильского штата Рио-де-Жанейро приняли закон о премиях сотрудникам полиции в размере от 10 до 150% от зарплаты за конфискацию оружия или нейтрализацию преступников. Об этом сообщила газета La Nacion .

Журналисты напомнили, что такая норма действовала в Бразилии с 1995 по 1998 год и носила негласное название «бонус Дикого Запада».

Выплаты правоохранителям отменили после того, как число погибших жителей фавел во время полицейских облав значительно выросло.

Для вступления в силу закон должен получить одобрение губернатора Клаудио Кастро в ближайшие 15 дней.

Инициативу депутатов уже раскритиковали правозащитники. Они отметили, что полиция штата и без того действует очень жестко в бедных районах, где люди живут под гнетом преступных группировок.

«Мы рискуем стать свидетелями массовой резни, устроенной полицейскими, которые сделают все, чтобы заработать больше денег», — заявил адвокат неправительственной организации «Институт защиты чернокожего населения Бразилии» Джефф Амадеус.

По официальной статистике, в прошлом году во время полицейских операций в штате Рио-де-Жанейро погибли 703 человека. Правозащитники опасаются, что число жертв облав вырастет кратно.

В начале этой недели стало известно, что нидерландские полицейские застрелили зашедшего в McDonald’s с оружием 15-летнего подростка. Присутствие свидетелей, в том числе маленьких детей, правоохранителей не смутило.

По официальным данным, полиция преследовала юношу за угон питбайка, но когда его настигли, молодой человек начал угрожать силовикам. Те открыли огонь.