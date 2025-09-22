Нидерландские полицейские застрелили подростка на глазах у свидетелей

Полицейские застрелили 15-летнего подростка в городе Капелле-ан-ден-Эйссел недалеко от Роттердама в ресторане McDonald’s на глазах у свидетелей, в том числе детей. Об этом сообщил нидерландский телеканал RTL .

По данным полиции, школьник с двумя приятелями угнал фэтбайк, угрожая оружием.

Когда их нашли полицейские, подросток попытался угрожать и им, но был убит. При этом доподлинно неизвестно, было ли оружие настоящим.

Двоих других подростков — один из Роттердама, другой из Гауды — задержали. Им предъявили обвинение в групповом разбое.

