Полицейские применили дубинки для разгона демонстрантов в Париже, есть раненые | 360°

Мир 01 мая 2024, 18:15 Полицейские применили дубинки для разгона демонстрантов в Париже, есть раненые Полиция применила дубинки и слезоточивый газ на демонстрации в Париже Pxhere

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На первомайской манифестации в Париже начались беспорядки, полицейские применили дубинки и слезоточивый газ. Как сообщил корреспондент РИА «Новости», есть раненые.

Среди участников было несколько сотен радикалов black bloc. Они были одеты во все черное, их лица закрывали маски и капюшоны.

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«Вскоре после старта шествия они начали громить стеклянные витрины и автобусные остановки», — передали авторы материала.

Вмешалась полиция, но радикалы принялись бросать в них петарды, фейерверки и стеклянные бутылки.

«Тогда стражи порядка стали оттеснять манифестантов при помощи дубинок. Они валили людей на землю, несколько человек получили травмы», — указано в материале.

В этот же день демонстрация прошла в Стамбуле. Как сообщил RT, турецкая полиция задержала более 200 человек. Правоохранители использовали против толпы протестующих перцовый газ и резиновые пули.

Первомайские протесты в университете Лос-Анджелеса тоже закончились столкновениями. Студенты вышли на протестную пропалестинскую акцию. Противники демонстрации попытались снести баррикады, а митингующие защищали периметр лагеря.