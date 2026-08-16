Полицейские Латвии подпали под проверку за дружелюбный разговор на русском языке
Полиция Латвии начала служебное расследование в отношении двух сотрудников за разговор на русском языке с потенциальными нарушителями. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Янис Домбрава на своей странице в социальной сети X.
Он подчеркнул, что вопрос вызвало даже не общение сотрудников правоохранительных органов на русском языке, а их доброжелательный диалог с нарушителями.
По данным латвийского телеканала TV3, полицейских вызвали военные, несущие службу на приграничной территории, куда проникли два человека, заявившие, что не владеют латвийским языком.
Прибывшие на место полицейские пообщались с нарушителями на русском и в итоге подпали под проверку.
В конце мая официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Латвия, Литва и Эстония отказались от переговоров с Россией по иску в Международный суд ООН об ущемлении прав русскоязычных жителей.