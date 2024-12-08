Политолог Топорнин: кандидат от «Альтернативы для Германии» Вайдель не сможет стать канцлером

Правая партия «Альтернатива для Германии» официально выдвинула своего кандидата на пост канцлера ФРГ на предстоящих парламентских выборах. Им оказалась сопредседатель Алиса Вайдель. В беседе с сайтом «Абзац» ее шансы оценил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
По мнению политолога, Вайдель абсолютно точно не сможет одержать победу на выборах.
«Потому что рейтинг „Альтернативы для Германии“ в районе 20%, соответственно, невозможно создать правительство и возглавить его», — пояснил эксперт.
Топорнин также отметил, что остальные партии не станут вступать в коалиционные переговоры с АдГ. Движению просто не удастся найти партнеров, заключил специалист.
В Госдуме предложили создать стратегический резерв биткоина
Путин заявил, что Россия гордится мужеством бойцов СВО
Открытый урок ко Дню Конституции России пройдет в Химках 12 декабря
Прокуратура примет меры по факту гибели рабочего на подмосковном «СнежКоме»
Атлетический забег к 83-летию битвы под Москвой прошел в Дмитрове
Алина Ветчинина из Дмитрова стала мастером спорта России по боксу
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте