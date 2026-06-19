Политолог Светов указал на желание некоторых членов ЕС отодвинуть фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, занимающая этот пост второй срок подряд, не будет баллотироваться на третий срок в 2029 году. Несмотря на то что до следующих выборов еще два года, информация о ее планах стала известна уже сейчас. В беседе с ОТР ситуацию прокомментировал политолог Юрий Светов.

По его словам, такое положение дел связано с желанием ряда членов ЕС отстранить фон дер Ляйен от руководства.

«Ее обвиняют в диктаторских методах <…> и решениях, которые она принимает, стремясь превратить Евросоюз в такую вертикальную структуру, в которой командовать будет она», — отметил аналитик.

Он также добавил, что не меньшее недовольство вызывает и курс фон дер Ляйен на милитаризацию ЕС. В то же время за годы ее руководства выросли новые политики, которые также претендуют на высшие посты в блоке и готовы составить ей конкуренцию.