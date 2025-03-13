Политолог Светов указал на роль Финляндии в усилении северного фланга НАТО

Политолог Юрий Светов в беседе с RT подчеркнул важную роль Финляндии в усилении северного фронта НАТО. Страна важна для Альянса в планах по преобразованию Балтийского моря в подконтрольную акваторию.

По мнению эксперта, цель объединения в данном случае — перекрыть России доступ к морю. Он также указал на предоставление Финляндией военных баз для проведения учений НАТО.

«Они проводят учения. И морские, и наземные. Причем в ходе наземных учений имитировалась атака с воздуха в сторону границы России», — отметил аналитик.

Кроме того, Светов упомянул, что в современном финском обществе все еще встречаются сторонники возврата территорий, в настоящее время принадлежащих России.