Дворцовый мост в Северной столице развели в честь китайского Нового года в ночь на 29 января. Внимание к заграничному празднику прокомментировал политолог, журналист и писатель Юрий Светов в беседе с « Вечерним Санкт-Петербургом ».

По его словам, соответствующее событие стало символичным для России. Соблюдая уникальные традиции, граждане РФ проявляют уважение к соседям, считает специалист.

«Безусловно, в этом есть политическое содержание, но людям также нравятся традиции, связанные с китайским Новым годом. Поэтому пусть люди празднуют», — отметил эксперт.

По мнению политолога, жители восточной страны одобрят подобное отношение к Новому году в России. Китай, напомнил Светов, поддерживает РФ, несмотря на многие трудности, добавила газета «Петербургский дневник».