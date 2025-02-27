Политолог Светов: Финляндия вряд ли откроет границу с Россией без команды США

Власти Финляндии, вероятнее всего, не будут открывать границу с Россией без одобрения Соединенных Штатов, считает политолог Юрий Светов. Своим мнением он поделился в разговоре с RT .

Как отметил специалист, было ошибочно полагать, что, если между странами выгодные экономические отношения, — они будут за них держаться.

«Закрыли границу, прервали все, привело к ужасным потерям для населения приграничных районов… Прекращен туризм, закрылись магазины», — подчеркнул Светов.

Он добавил, что закрытие границы с Россией негативно отразилось на транспортной инфраструктуре Финляндии. Кроме того, страна лишилась российских энергоносителей и древесины.