Политолог Светов: Финляндия вряд ли откроет границу с Россией без команды США
Власти Финляндии, вероятнее всего, не будут открывать границу с Россией без одобрения Соединенных Штатов, считает политолог Юрий Светов. Своим мнением он поделился в разговоре с RT.
Как отметил специалист, было ошибочно полагать, что, если между странами выгодные экономические отношения, — они будут за них держаться.
«Закрыли границу, прервали все, привело к ужасным потерям для населения приграничных районов… Прекращен туризм, закрылись магазины», — подчеркнул Светов.
Он добавил, что закрытие границы с Россией негативно отразилось на транспортной инфраструктуре Финляндии. Кроме того, страна лишилась российских энергоносителей и древесины.