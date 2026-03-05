Если Россия прекратит оставшиеся поставки газа в Евросоюз, Европа окажется в критическом положении. Уже сейчас она испытывает трудности из-за перекрытия Ормузского пролива, лишившись иранской нефти и газа, и вынуждена приобретать энергоносители по высоким ценам у США. Об этом ИА НСН заявил немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт подчеркнул, что российские поставки составляют незначительную долю в общем объеме потребления, однако отсутствие даже этого минимума усилит давление на экономику и приведет к резкому росту цен. Более того, перспектива полной потери российского газа заставляет задуматься о будущем европейской промышленности, зависимой от внешних источников энергии.

Политолог предостерег, что такие шаги могут спровоцировать серьезную панику среди населения, особенно в условиях предстоящей зимы, подчеркивая полную зависимость Европы от дорогого американского сырья.