Политолог предрек попытки смягчения политики Трампа новым главой Госдепа

Марко Рубио, которому пророчат пост главы Госдепа, обладает важным преимуществом перед другими кандидатами на эту должность, заявил в беседе с 360.ru политолог Сергей Марков. В первую очередь он обратил внимание на большой опыт, которым обладает сенатор от Флориды.

Напомнил Марков и об участии Рубио в предвыборной гонке за пост президента США в 2016 году. И хотя ранее политик был противником Трампа и даже критиковал его, многое изменилось. Еще тогда (ни много ни мало, а восемь лет назад), сняв в итоге свою кандидатуру, сенатор в итоге поддержал его.

При условии назначения на должность госсекретаря, по оценке специалиста, Рубио, конечно, будет придерживаться риторики и принципов президента, но с небольшой поправкой. Возможно, он будет менее радикален, чем глава государства, пояснил собеседник 360.ru.

«Нет у Рубио никакой особой радикальности. Мне кажется, если кто-то называет его крайне радикальным вариантом, тот ошибается. Как раз наоборот — он будет смягчать политику Трампа и не станет столь радикально требовать прекращения кризиса на Украине, как, может, Трампу хотелось бы», — добавил Марков.

Помимо этого, по его словам, Рубио будет не столь радикально ставить вопрос перед европейцами о том, что они должны самостоятельно финансировать ВСУ.

«К конфликту с Китаем истеблишмент также более-менее готов. К тому, чтобы помириться с Россией и жестче вести себя с Европой, истеблишмент не готов. Поэтому Рубио будет в этом направлении действовать и в нем же подталкивать Трампа», — заключил он.