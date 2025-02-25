Политолог Пименова: страны ЕС не смогут усилить обороноспособность без США

Лидер победившего на выборах в бундестаг Христианско-демократического союза ФРГ Фридрих Мерц призвал страны Европы наращивать обороноспособность, не рассчитывая США. В беседе с « Известиями » свое мнение высказала политолог Евгения Пименова.

По ее словам, государства ЕС не имеют достаточно ресурсов для повышения уровня подготовленности армий к защите территорий. Без военной поддержки США такой исход невозможен, считает эксперт.

«В обозримой перспективе новый эффективный военный блок без США Европе не построить», — отметила специалист.

Мерц осознает, что ФРГ необходимо занять свое место при возможных переменах, однако реальной возможности для создания оборонной мощи Европы без НАТО у Евросоюза нет, добавила политолог.