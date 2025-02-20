Политолог Орлов: Трамп считает потенциал российской армии козырем страны

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов рассказал в беседе с RT, какие преимущества выделяет президент США Дональд Трамп у российской стороны.
По словам эксперта, американский лидер уже обратил внимание на способность России адаптироваться к западным санкциям. В таких условиях государство перестроило логистику и сохранило самодостаточную экономику.
Еще одним козырем Трамп считает существенный потенциал российской армии, а также военно-промышленного комплекса, добавил политолог. Команда президента США заявляла, что американская промышленности не может достичь таких показателей в производстве.
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