Политолог Орлов: Трамп считает потенциал российской армии козырем страны

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов рассказал в беседе с RT , какие преимущества выделяет президент США Дональд Трамп у российской стороны.

По словам эксперта, американский лидер уже обратил внимание на способность России адаптироваться к западным санкциям. В таких условиях государство перестроило логистику и сохранило самодостаточную экономику.

Еще одним козырем Трамп считает существенный потенциал российской армии, а также военно-промышленного комплекса, добавил политолог. Команда президента США заявляла, что американская промышленности не может достичь таких показателей в производстве.