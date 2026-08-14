Политолог объяснил, кто займет место США после ухода из Ирака
Политолог Сипров отметил значимость Ирана на фоне ухода США из Ирака
Пространство на Ближнем Востоке, которое освободится после ухода США из Ирака, не останется пустым. На это в беседе с 360.ru указал политолог Вадим Сипров.
По его словам, уже сейчас в макрорегионе формируются новые центры силы, которые смогут определять его будущее без участия Соединенных Штатов.
«Здесь стоит отметить, что у нас буквально на глазах возникла коалиция в составе Турции, Саудовской Аравии и Пакистана. С этой силой Израилю придется считаться», — сказал Сипров.
Также эксперт подчеркнул значимость Ирана, который превратился в мощнейшего регионального игрока.
Подробнее о том, почему США уходят из Ирака спустя 23 года и как это повлияет на расстановку сил на Ближнем Востоке, читайте в нашей статье.