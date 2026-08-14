Политолог объяснил, кто займет место США после ухода из Ирака

Пространство на Ближнем Востоке, которое освободится после ухода США из Ирака, не останется пустым. На это в беседе с 360.ru указал политолог Вадим Сипров.

По его словам, уже сейчас в макрорегионе формируются новые центры силы, которые смогут определять его будущее без участия Соединенных Штатов.

«Здесь стоит отметить, что у нас буквально на глазах возникла коалиция в составе Турции, Саудовской Аравии и Пакистана. С этой силой Израилю придется считаться», — сказал Сипров.

Также эксперт подчеркнул значимость Ирана, который превратился в мощнейшего регионального игрока.

Подробнее о том, почему США уходят из Ирака спустя 23 года и как это повлияет на расстановку сил на Ближнем Востоке, читайте в нашей статье.