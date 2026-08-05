Политолог назвал два сценария для Турции после атаки на суда

После атаки украинских беспилотников на турецкое судно у Новороссийска у Анкары есть два сценария реагирования. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал политолог Сергей Станкевич.

Эксперт отметил, что Турция не может проигнорировать инцидент, в котором пострадали граждане страны. По его словам, это нападение затронуло и турецкие компании, поставляющие продукцию в Россию.

«Это будет либо просто выражение озабоченности и какие-то призывы воздерживаться от дальнейших атак, или же второй вариант — это может быть какое-то более жесткое предупреждение в сторону Киева с тем, что дальнейшие действия такого рода могут повлечь более жесткую реакцию», — пояснил политолог.

Аналитик подчеркнул, что у Анкары есть рычаги экономического давления на Украину через торговые потоки. Однако в краткосрочной перспективе Турция, скорее всего, выберет дипломатический путь.

Подробнее о реакции Турции, пострадавших моряках и том, как Анкара защищает свои суда в Черном море, читайте в материале 360.ru.