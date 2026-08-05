Сегодня 04:45 «У Турции не останется выбора». Чем Анкара ответит Украине после серии атак на суда в Черном море ? Политолог Станкевич: у Анкары есть рычаги экономического давления на Украину Фото: Изображение создано при помощи нейросети Эксклюзив

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Черное море становится ареной военной конфронтации: украинские дроны атаковали два турецких грузовых судна у побережья Новороссийска. Под удар попал гражданский флот, пострадали турецкие моряки. Станет ли этот удар точкой невозврата в отношениях между Киевом и Анкарой? И какие практические меры предпримет Турция, чтобы обезопасить свои суда в черноморских водах?

Что произошло у берегов Новороссийска Вечером 3 августа 2026 года около 16:30 по турецкому времени беспилотники ВСУ атаковали два грузовых судна турецких владельцев в акватории Черного моря. Судно Nadezhda следовало под флагом Камеруна, а Yaşar — под флагом Панамы, при этом Nadezhda вышла из российского порта Новороссийск и направлялась в турецкий Самсун с грузом свежих овощей и фруктов. Капитан судна Ялчин Шахин сообщил, что атаку совершили шесть-семь украинских беспилотников примерно в 30 морских милях от российского побережья. Беспилотники повредили носовую часть и жилые помещения, а огонь на борту продолжал гореть даже после эвакуации экипажа.

Фото: Изображение создано при помощи нейросети / 360.ru

Всего на борту Nadezhda находились 22 человека, включая 13 граждан Турции, четыре члена экипажа получили ранения, трое из них — граждане Турции, их состояние Минтранс Турции оценивает как тяжелое. Российские военно-морские силы оперативно эвакуировали весь экипаж в порт Новороссийск. Медицинское обследование в местной больнице прошли 11 членов экипажа, остальных моряков разместили в гостинице. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Реакция Анкары Утром 4 августа Министерство иностранных дел Турции опубликовало официальное заявление по поводу атаки на гражданские суда. Анкара подтвердила, что атакованные корабли принадлежат турецким владельцам, а среди пострадавших членов экипажа есть граждане Турции. В заявлении турецкое внешнеполитическое ведомство прямо говорит о глубокой обеспокоенности и подчеркивает, что безопасность турецких граждан остается для Анкары безусловным приоритетом.

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaim / www.globallookpress.com

«Мы всерьез обеспокоены тем, что, несмотря на все наши предупреждения, конфликт между Россией и Украиной все больше распространяется по Черному морю, затрагивая гражданские суда», — заявил МИД Турции. Анкара призвала все заинтересованные стороны принять срочные меры для обеспечения безопасности судоходства, адресуя этот призыв в первую очередь воюющим сторонам. В числе возможных последствий эскалации турецкий МИД называет риски для глобальной продовольственной безопасности. Черное море становится зоной риска Черное море на протяжении многих месяцев остается ареной систематических ударов по гражданскому и торговому флоту. Менее чем за два месяца до этого, 5 июня 2026 года, у западного побережья Крыма затонуло турецкое рыболовецкое судно Duru 67 в результате атаки военного самолета, при этом погиб один турецкий рыбак и еще пять членов экипажа получили ранения, двое из них — тяжелые. Еще раньше, 28 мая 2026 года, беспилотник атаковал в Черном море грузовое судно под флагом Вануату, владельцем которого являлся гражданин Турции, и ранения получили два члена турецкой команды. Турецкий МИД тогда же призвал все стороны «избегать шагов, которые могут привести к эскалации в Черном море». За этими атаками стоит масштабная военная кампания Украины против так называемого «теневого флота» России. В июле 2026 года ВСУ запустили операцию, нацеленную на суда, которые, по данным Киева, перевозят российскую нефть и грузы в обход международных санкций.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Два сценария для Анкары Анкара уже выступила с официальным заявлением, но теперь перед Турцией стоит более сложный вопрос: какие последствия повлечет этот удар для двусторонних отношений с Украиной. С самого начала конфликта Турция занимает сбалансированную позицию, сохраняя связи и с Киевом, и с Москвой, при этом поставляя Украине вооружение и поддерживая ее территориальную целостность. Именно этот хрупкий баланс оказался под угрозой после атаки на суда турецких владельцев. Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с 360.ru отметил, что за официальной реакцией Анкары последуют более серьезные решения.

«Турция, несомненно, отреагирует на это нападение, потому что там несколько граждан Турции были ранены. И, кроме того, материально и финансово пострадали турецкие компании, которые поставляют плодоовощную продукцию в Россию. В этой связи просто не заметить это нападение для турецкого правительства невозможно», — поясняет Станкевич. Эксперт выделил два возможных сценария: первый — Анкара ограничится выражением озабоченности и призывами воздерживаться от дальнейших атак, второй — турецкое руководство перейдет к жесткому предупреждению Киева с угрозой введения санкций. По его словам, у Турции есть широкий набор инструментов экономического давления на Украину через торговые потоки, хотя Анкара утверждает, что поставляемые товары носят гражданский характер.

Это будет либо просто выражение озабоченности и какие-то призывы воздерживаться от дальнейших атак, или же второй вариант — это может быть какое-то более жесткое предупреждение в сторону Киева с тем, что дальнейшие действия такого рода могут повлечь более жесткую реакцию. Сергей Станкевич политолог и независимый аналитик

В краткосрочной перспективе Станкевич полагает, что Анкара выберет умеренный дипломатический путь, но предупреждает: повторная подобная атака может кардинально изменить ситуацию, не оставив турецкому руководству другого выбора, кроме как «перейти к жесткой реакции». Как Турция защищает свои суда Дипломатические предупреждения и призывы к сторонам конфликта — лишь один из элементов стратегии Анкары, а одновременно с этим Турция уже предпринимает практические шаги по защите черноморских маршрутов. Начиная с 2024 года Турция вместе с Болгарией и Румынией реализует совместную инициативу по морской безопасности MCM Black Sea, основная задача которой — обеспечение свободы судоходства через патрулирование и нейтрализацию потенциальных угроз морскому трафику.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press / www.globallookpress.com

На саммите НАТО в Анкаре в июле 2026 года министры обороны трех стран расширили мандат группы, и теперь MCM Black Sea занимается также защитой критической подводной инфраструктуры в Черном море. Помимо многосторонних усилий, Турция проводит и собственную масштабную операцию по мониторингу акватории: с начала конфликта на Украине турецкие военно-морские силы зафиксировали 275 подозрительных объектов, включая морские мины, беспилотные летательные аппараты и морские дроны. Однако меры безопасности касаются не только военного патрулирования. Станкевич предположил, что Турция задействует и непубличные инструменты.

Я думаю, что Турция по линии специальных служб усилит мониторинг и надзор за возможным использованием территории Турции для организации нападений и вообще действий военного, силового характера против России.

По его словам, эти меры будут проводиться без публичного оповещения, но их эффективность может оказаться существенной. Глава МИД Турции Хакан Фидан уже заявлял о готовности Анкары участвовать в будущих механизмах безопасности в Черном море после достижения мирного соглашения по Украине.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com